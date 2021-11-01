Календар свят і вихідних на листопад
Додаткових вихідних у листопаді не буде
Фото з відкритих джерел
Перелік подій останнього осіннього місяця: скільки будемо відпочивати і що відзначати
У листопаді 2021 року українці не отримають додаткових вихідних днів. В останньому осінньому місяці буде 22 робочих дні та вісім вихідних. Листопад розпочинається цього року з понеділка.
Відпочивати будемо 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 і 28 числа.
Календар свят і пам'ятних дат:
- 1 листопада – День Всіх Святих
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада – День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії
- 4 листопада – День залізничника
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
- 6 листопада – Всесвітній день чоловіків
- 7 листопада – День працівника соціальної сфери
- 8 листопада – Міжнародний день КВК
- 8 листопада – Всесвітній день містобудування
- 8 листопада – Міжнародний день піаніста
- 8 листопада – Міжнародний день радіології
- 9 листопада – День української писемності та мови
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 9 листопада – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму
- 9 листопада – Всесвітній день свободи
- 9 листопада – Всесвітній день книги рекордів Гіннесса
- 10 листопада – Міжнародний День бухгалтера
- 10 листопада – Всесвітній день науки за мир і розвиток
- 10 листопада – Всесвітній день молоді
- 11 листопада – Міжнародний день енергозбереження;
- 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
- 13 листопада – Всесвітній день доброти
- 13 листопада – Міжнародний день сліпих
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету
- 14 листопада – Міжнародний день логопеда
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів;
- 17 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
- 18 листопада – Всесвітній день філософії
- 18 листопада – Міжнародний день відмови від куріння
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби
- 19 листопада – День скловиробника
- 19 листопада – Всесвітній день туалету
- 19 листопада – Всесвітній день сантехніка
- 20 листопада – Всесвітній день дитини
- 20 листопада – Міжнародний день педіатра
- 21 листопада – День працівників сільського господарства
- 21 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення
- 22 листопада – День Свободи
- 22 листопада – День психолога
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
- 26 листопада – Всесвітній День інформації
- 27 листопада – День пам'яті жертв голодоморів
- 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу
- 28 листопада – Всесвітній день співчуття
- 28 листопада – Ханука (Ізраїль)
- 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації;
- 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин