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    Календар свят і вихідних на листопад

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    Додаткових вихідних у листопаді не буде - Календар свят і вихідних на листопад
    Додаткових вихідних у листопаді не буде
    Фото з відкритих джерел

    Перелік подій останнього осіннього місяця: скільки будемо відпочивати і що відзначати

    У листопаді 2021 року українці не отримають додаткових вихідних днів. В останньому осінньому місяці буде 22 робочих дні та вісім вихідних. Листопад розпочинається цього року з понеділка.

    Відпочивати будемо 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 і 28 числа.

    Календар свят і пам'ятних дат:

    • 1 листопада – День Всіх Святих
    • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
    • 3 листопада – День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії
    • 4 листопада – День залізничника
    • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
    • 6 листопада – Всесвітній день чоловіків
    • 7 листопада – День працівника соціальної сфери
    • 8 листопада – Міжнародний день КВК
    • 8 листопада – Всесвітній день містобудування
    • 8 листопада – Міжнародний день піаніста
    • 8 листопада – Міжнародний день радіології
    • 9 листопада – День української писемності та мови
    • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
    • 9 листопада – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму
    • 9 листопада – Всесвітній день свободи
    • 9 листопада – Всесвітній день книги рекордів Гіннесса
    • 10 листопада – Міжнародний День бухгалтера
    • 10 листопада – Всесвітній день науки за мир і розвиток
    • 10 листопада – Всесвітній день молоді
    • 11 листопада – Міжнародний день енергозбереження;
    • 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
    • 13 листопада – Всесвітній день доброти
    • 13 листопада – Міжнародний день сліпих
    • 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету
    • 14 листопада – Міжнародний день логопеда
    • 16 листопада – Міжнародний день терпимості
    • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
    • 17 листопада – Міжнародний день студентів;
    • 17 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
    • 18 листопада – Всесвітній день філософії
    • 18 листопада – Міжнародний день відмови від куріння
    • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби
    • 19 листопада – День скловиробника
    • 19 листопада – Всесвітній день туалету
    • 19 листопада – Всесвітній день сантехніка
    • 20 листопада – Всесвітній день дитини
    • 20 листопада – Міжнародний день педіатра
    • 21 листопада – День працівників сільського господарства
    • 21 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
    • 21 листопада – Всесвітній день телебачення
    • 22 листопада – День Свободи
    • 22 листопада – День психолога
    • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
    • 26 листопада – Всесвітній День інформації
    • 27 листопада – День пам'яті жертв голодоморів
    • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу
    • 28 листопада – Всесвітній день співчуття
    • 28 листопада – Ханука (Ізраїль)
    • 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації;
    • 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин
    Теги: свята
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    Календар свят і вихідних на листопад