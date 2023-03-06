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Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня
Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

На півночі та заході випаде невеликий сніг

Сьогодні, 6 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями. Подекуди випадуть незначні опади. Температура в країні коливатиметься від 6° морозу до 9° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних та північних областях протягом доби очікується невеликий сніг, удень – сніжитиме місцями. На дорогах цих регіонів подекуди спостерігатиметься ожеледиця. На решті території – без істотних опадів.

Вітер переважатиме південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура в Україні вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень прогріється до 1-6° тепла. Традиційно найтепліше на півдні – до 9° вище нуля.

Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг, удень сніжитиме місцями. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень прогріється до 1-6° тепла.

У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 2-4° морозу, а вдень очікується 2-4° вище нуля.

Теги: весна прогноз погоди

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