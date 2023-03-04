У Києві оголошено штормове попередження
Погіршення погодних умов в столиці та на Київщині
У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це попереджає Український гідрометцентр.
В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Сьогодні, 4 березня, у Києві та області погода буде хмарною з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.
Температура вночі у Київській області від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. В столиці температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Синоптики нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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