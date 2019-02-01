Кіборги подали до суду за звинувачення в отриманні грошей за підтримку Тимошенко



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Позов поданий до Голосіївського районного суду столиц

Кіборг Михайло Миньо заявив, що підтримка Юлії Тимошенко кандидатом на пост президента є свідомими вибором

Представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України», які брали участь у висуненні Юлії Тимошенко в президенти, подали судовий позов проти військового, який в ефірі одного з телеканалів звинуватив їх в отриманні грошей в обмін на підтримку політика. Про це повідомляє INTV.

«Офіційно заявляємо, що підтримка Юлії Тимошенко кандидатом на пост президента є нашим свідомими вибором. Тому будь-які безпідставні звинувачення про те, що ми в такий спосіб «поправили своє фінансове становище», особливо від наших побратимів, є вкрай образливими та такими, що паплюжать горде звання Українського Воїна», - пояснили військові у відкритому листі, що продемонстрували журналістам.

Позов про спростування неправдивої інформації про нібито отриману винагороду у 10 тисяч доларів подав голова спілки «Побратими України», захисник Донецького аеропорту, кіборг Михайло Миньо. Відкритий лист підписали ще 10 його колег.

Михайло Миньо був присутній на «Форумі єднання» у Києві, що відбувся 22 січня у Києві і в рамках якого «Батьківщина» висунула свого лідера Юлію Тимошенко у президенти.



Під час своєї промови Юлія Тимошенко запросила всіх військових, присутніх у залі, і кіборгів, в тому числі, на сцену.

У своїх виступах військові, в тому числі Михайло Миньо, висловили свою підтримку Юлії Тимошенко, зокрема, назвали її «єдиним політичним кіборгом України». Відповідний фрагмент Форуму можна побачити.

Позов поданий до Голосіївського районного суду столиці. Військові наголошують: в разі, якщо спростування наклепу не надійде найближчим часом, вони вимагатимуть кримінальної відповідальності за поширення неправдивої інформації.

«Подаватимемо заяву, буде кримінальне провадження, я готовий іти на допити... Хай доводять свою думку, але ми не переживаємо, тому що ми солдати чесні, ми захищали свою країну», - пояснив голова Спілки «Побратими України» Микола Миньо.