Київрада збирається заборонити використання поліетиленових пакетів

«Близько 40 країн світу вже або заборонили, або обмежили використання поліетиленових пакетів»

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення направити звернення до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття Закону щодо заборони використання та продажу поліетиленових пакетів, йдеться на сайті КМР. За статистикою, щорічно в країнах-членах Європейського Союзу використовується більше 800 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З відкритих джерел Ілюстративне фото

«Близько 40 країн світу вже або заборонили, або обмежили використання поліетиленових пакетів»

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення направити звернення до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття Закону щодо заборони використання та продажу поліетиленових пакетів, йдеться на сайті КМР.

За статистикою, щорічно в країнах-членах Європейського Союзу використовується більше 800 тисяч тонн одноразових поліетиленових пакетів, в середньому на одного громадянина ЄС припадає приблизно 190 торбинок. І лише близько 6% від їх загальної кількості йде на переробку.

«В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного становить більше 100 років. Це призводить до забруднення навколишнього середовища, спричиняє засмічення вулиць, зелених та прибережних зон, водойм. З огляду на це, близько 40 країн світу вже прийняли нормативні акти, які або забороняють, або обмежують використання поліетиленових пакетів», - зазначив депутат Київради Костянтин Яловий.

На сайті електронних петицій до Київської міської ради було зареєстровано ініціативу щодо заборони використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів. Її було підтримано на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики. Але чинне законодавство не передбачає право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно вирішуватися на державному рівні.

Саме з цією метою, Київрада звертається до Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні.

Читайте також: 500 торбинок на людину в рік. Поліетиленова біда України.