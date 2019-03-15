  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Клиха перевіряють на онкозахворювання - правозахисниця

    • Розсилка
    Станіслав Клих сказав, що на онкологічні захворювання його перевіряють на його ж прохання - Клиха перевіряють на онкозахворювання - правозахисниця
    Станіслав Клих сказав, що на онкологічні захворювання його перевіряють на його ж прохання

    Клих перебуває в палаті один, - Щур

    Українського політв'язня Станіслава Клиха перевіряють на наявність онкологічних захворювань. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

    Читайте також

    «Щойно від нього з ЛВУ-3 (Челябінськ) вийшов адвокат, який працює за договором з Уральською правозахисною групою. Стас виглядає непогано, каже, що все у нього нормально. Порівняно з в'язницею - набагато краще. Своє тривале перебування в лікувальному (не психіатричному) закладі пояснює тим, що, на його прохання, лікарі його перевіряють на онкомаркери», - повідомила правозахисниця.

    За її словами, Клих перебуває в палаті один, сказав, що хвилюється за батьків.

    «Цю інформацію повідомили його мамі і консулу», - зазначила Щур.

    Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.

    Читайте також
    Росія суд Станіслав Клих арешт адвокат в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ