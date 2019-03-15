Клиха перевіряють на онкозахворювання - правозахисниця



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Станіслав Клих сказав, що на онкологічні захворювання його перевіряють на його ж прохання

Клих перебуває в палаті один, - Щур

Українського політв'язня Станіслава Клиха перевіряють на наявність онкологічних захворювань. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

«Щойно від нього з ЛВУ-3 (Челябінськ) вийшов адвокат, який працює за договором з Уральською правозахисною групою. Стас виглядає непогано, каже, що все у нього нормально. Порівняно з в'язницею - набагато краще. Своє тривале перебування в лікувальному (не психіатричному) закладі пояснює тим, що, на його прохання, лікарі його перевіряють на онкомаркери», - повідомила правозахисниця.

За її словами, Клих перебуває в палаті один, сказав, що хвилюється за батьків.

«Цю інформацію повідомили його мамі і консулу», - зазначила Щур.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.