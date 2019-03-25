Кремль дав команду готувати в Україні силові провокації — Порошенко



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Професійні дії правоохоронців ламають криваві сценарії - Порошенко

Виборчу компанію хотіли звести у формат вуличних зіткнень, - президент

Путін не змирився зі своєю поразкою в Україні, тому дав команду готувати силові провокації напередодні президентських виборів. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України, повідомляє «Укрінформ».

«Сидячи у затишних аудиторіях або спостерігаючи мирне життя, треба не забувати, що Путін точно не змирився з поразкою. Він не збирається лишити Україну та українців у спокої. Не здолавши нас силою, вороги хочуть узяти свій реванш на президентських виборах. В останній тиждень», - зазначив Порошенко.

За його словами, з Кремля надійшла команда готувати силові провокації в Україні перед 31 березня.

«Виборчу компанію хотіли (звести - ред.) у формат вуличних зіткнень. Це спроба зірвати вибори. Їхня мета — щоб в Україні пролилася кров наших громадян. Професійні дії правоохоронців ламають цей сценарій. Не дали їм спровокувати ні у Черкасах, ні у Полтаві. Президент прямо до них ходить, і вони тікають від президента», - сказав Порошенко.