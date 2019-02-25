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    Суспільство

    Курт Волкер приїде завтра до Одеси

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    Після Одеси курт Волкер поїде до Києва - Курт Волкер приїде завтра до Одеси
    Після Одеси курт Волкер поїде до Києва

    Волкер візьме участь у V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору»

    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 26 грудня здійснить візит до Одеси. Про це повідомили в Посольстві США в Україні.

    Як зазначається, після Одеси Волкер вирушить до Києва.

    За словами дипломатів, в Одесі Волкер спілкуватиметься з пресою, але поки не відомо точно, о котрій годині. Пізніше того ж дня спецпредставник Держдепу США поїде до Києва.

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    «Він буде на Кримському форумі у Мистецькому арсеналі. Форум працюватиме 26 і 27 числа, він обидва дні буде там. На форумі він спілкуватиметься з пресою ввечері 26-го, тобто завтра», - зазначив співрозмовник.

    Водночас, з його слів, у посольстві наразі не відомо, які саме двосторонні зустрічі заплановані у Волкера під час його візиту в Україну.

    Зазначимо, 26 лютого у Мистецькому арсеналі відкриється V Міжнародний форум «Окупований Крим: 5 років опору».

    Як повідомлялося, раніше Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит Волкера до України.

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