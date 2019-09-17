Малолітня породілля в Рівному: ЗМІ дізналися про стан дитини та 12-річної матері



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У дитини є вроджений порок, який не дозволяє використовувати грудне молоко Скріншот з відео

Виписувати дівчинку з дитиною нікуди, тому що привезли породіллю зі звалища

У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину – хлопчика вагою понад три кілограми і зростом у 47 сантиметрів.

Подробиці інциденту повідомляє ТСН.

Така юна мама в Рівненському перинатальному центрі ще не народжувала. Дівчинку доставили сюди з переймами, але тиждень вагітності вона не знала. Дівчинку супроводжувала 27-річна мати. Вона повідомила, що дочка майже не розуміє ні української, ні російської. Саме тому інструкції лікарів жінка перекладала дівчинці сама. Пологи тривали 10 годин.

Післяпологових ускладнень юна породілля не має, почуває себе добре.

«Вона приходить до дитини, хоче її годувати грудьми. Але у дитини є вроджений порок, який не дозволяє використовувати грудне молоко», - каже заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

Бабуся хлопчика хоче забрати дочку з немовлям з лікарні. Медики кажуть, що це зарано, тому що новонародженого ще обстежують. Саме тому слідкують, щоб породілля і бабуся з малюком не втекли.

Виписувати дівчинку нікуди, тому що привезли породіллю зі звалища. Швидку викликав охоронець. Серед гір сміття живе вся сім'я 12-річної породіллі. Вони заробляють тим, що сортують сміття. Серед дорослих - маленькі діти.

Дівчинка із сім'єю приїхала сюди із Закарпаття недавно. Юний вік майбутньої мами тут нікого не дивував.

«Моя дружина теж 13-річна», - каже житель Закарпаття Володимир Пап.

За їхніми словами, татові новонародженого хлопчика 20 років. Він живе на Закарпатті, від дитини не відмовляється. Втім, його розшукує рівненська поліція.

«Статеві відносини з неповнолітньою особою, яка не досягла 16 років. Санкція - від п'яти восьми років позбавлення волі», - каже керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції Рівненській області Антон Крук.

Поки ж дівчинка з немовлям перебуває під наглядом медиків. У соцслужб збирають інформацію про маму й інших дітей, які вже третій рік живуть посеред сміттєвого полігону. Справа в тому, що до цього випадку про них жоден працівник підприємства не повідомляв.