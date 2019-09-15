Із сміттєзвалища у пологовий: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину



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Дитина народилася із вадами

Вагітна була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища

У Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину. Про це у суботу повідомляє місцеве видання «ЧаРівне».

Як розповіла головний лікар Рівненського обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва, за час роботи медзакладу це перший такий випадок.

«Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища о 02:10 ночі, а о 7:10 вона вже народила. Пологи пройшли природнім шляхом. Наші лікарі у цій ситуації зробили все якнайкраще, щоб і малолітня мама і дитина почувались добре. Вагітна не стояла на обліку, наразі у дитини є вада», - заявила медик.

Вага новонародженого хлопчика 3160 гр.,зріст - 47 см. Сама мама дитини родом із Закарпатської області.

До слова, в Індії 74-річна жінка народила двійню.