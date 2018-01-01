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    «Міст співдружності. Експедиція народної дипломатії» - прес-конференція

    Мандрівник розповість, як на каяку обігнути Чорне море
    14 лютого, середа, о 12:00 у прес-центрі «Главкома» (Шовковична,8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Міст співдружності. Експедиція народної дипломатії». Запрошені гості: Сергій Гордієнко, мандрівник, експерт по виживанню, професійний мандрівник. Віктор Кривенко, Голова народного Руху України, народний депутат.
    • Сьогодні, 12:03
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    Фото: facebook.com/Viktor Berezka

    Мандрівник розповість, як на каяку обігнути Чорне море

    14 лютого, середа, о 12:00 у прес-центрі «Главкома» (Шовковична,8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Міст співдружності. Експедиція народної дипломатії».

    Запрошені гості:

    Сергій Гордієнко, мандрівник, експерт по виживанню, професійний мандрівник.

    Віктор Кривенко, Голова народного Руху України, народний депутат.

    Учасники прес-конференції говоритимуть про останній транс-чорноморський автономний перехід в човні класу «морський каяк», про те, як вижити кілька днів в морі без їжі і води, а також про «народну дипломатію», яка відіграла в цій мандрівці ключове значення і без якої фінал цієї мандрівки, міг би бути зовсім інший.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Чорне море
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