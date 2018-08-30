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    Московська церква створила нову структуру, яка вже поклала око на українську молодь

    У Києво-Печерській лаврі 28 сестер милосердя склали присягу на служіння

    В Аннозачатіївському храмі Києво-Печерської лаври 30 серпня відбулися молебень і присяга на служіння сестер милосердя Марфо-Маріїнської обителі.

    Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, сьогодні склали присягу 28 сестер із Києва та Одеси. Духівник Марфо-Маріїнської обителі протопресвітер Іоан Горіа звершив молебень і розповів про місію сестринства, а також про сестер.

    «З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія в столиці створюється Марфо-Маріїнська обитель сестер милосердя. Мета обителі - це місіонерська робота з людьми - зі студентами, з молоддю, також відвідування ВНЗ, лікарень і поліклінік для залучення людей до покаяння та молитви. Ця традиція виникла дуже давно. Свята княгиня Єлизавета дала нам подвиг цього служіння. Надалі в Києві буде побудована Марфо-Маріїнська обитель, при якій планується будинок для людей похилого віку. Сестри в цьому монастирі нестимуть послух. Вони не черниці, вони звичайні сімейні люди, які знають ази Православ'я і світло Христове несуть близьким», - сказав отець Іоанн.

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