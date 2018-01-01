Муфтій Ісмагілов прокоментував скандал з православним священиком, що відмовився відспівувати дитину у Запоріжжі

«В ісламі поняття про «прокльон священника» не існує»

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов прокоментував скандальний випадок у Запоріжжі, коли священик православної церкви відмовився відспівувати дитину, хрещену у такій же православній церкві, але іншого патріархату. [READ_MORE] «Принципова позиція нашого Духовного управління – ми



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Фото з відкритих джерел Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов

«В ісламі поняття про «прокльон священника» не існує»

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов прокоментував скандальний випадок у Запоріжжі, коли священик православної церкви відмовився відспівувати дитину, хрещену у такій же православній церкві, але іншого патріархату.

«Принципова позиція нашого Духовного управління – ми обов’язково поховаємо відповідно до всіх мусульманських обрядів будь-яку людину, що вважала себе мусульманином. Нам не важливо, до якої мечеті, до якого Духовного управління вона ходила за життя, або може нікуди не ходила, ми все одно її поховаємо згідно з релігійними обрядами. Я не виключаю, що у мусульманському світі є також організації, які занадто високої думки про себе і вважають, що лише вони істинні мусульмани, а всі інші – неповноцінні», — сказав Ісмагілов.

Муфтій зазначає, що в ісламі поняття про «прокльон священника» не існує. «Якщо до нас звернуться для поховання представники аврамістичних релігій, тобто християни та іудеї, ми можемо їх поховати. Наприклад, в мусульманській країні, де є лише мусульмани, може померти чи загинути християнин, тоді кожен мусульманин зобов’язаний поховати цю людину. Мусульманин не буде промовляти християнську молитву, тому що ми їх не знаємо, але може провести поховання за мусульманськими традиціями», — сказав він.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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