Дитину все ж відспівав священик Київського патріархату

Священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Про це пише місцеве видання Forpost. «Смерть будь-якої дитини — це завжди важко. Мені дуже шкода, я співчуваю цим людям, але



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У Запоріжжі священик УПЦ МП відмовився відспівувати загиблу дитину

Дитину все ж відспівав священик Київського патріархату

Священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату.

Про це пише місцеве видання Forpost.

«Смерть будь-якої дитини — це завжди важко. Мені дуже шкода, я співчуваю цим людям, але переступити через ці моменти я не можу. Дитина, відспівана у Київському патріархаті, залишається нехрещеною, а сама церква Київського патріархату недійсна і незаконна. Я молюся за цю дитину вдома, а в храмі не можна, тому що вона нехрещена», — сказав видання Євген Молчанов.

Роман Поліщук — батько хлопчика, на якого впав з вікна багатоповерхівки самогубець, — розповів, що священик навідріз відмовився проводити обряд відспівування.

«Мати плакала і падала перед ним на коліна, але це не допомогло», — сказав Поліщук.

Священик зазначив, що почувши відмову відспівувати дитину, присутні почали штовхати його, а батько малюка вдарив.

Після відмови батьки вирішили відвезти тіло дитини в найближчий храм — імені Іоанна Кронштатского, але там також відмовилися відспівувати дитину. За словами батька, священики зачиняли двері перед ними і попросили покинути територію церкви.

На процесію приїхав священик з церкви Святого Миколая, де хрестили дитину, і провів відспівування.

Організацією відспівування займалася ритуальна служба. Її керівниця Світлана Шаповал розповіла, що подібний випадок з ними стався вперше, тому що більша частина клієнтів були хрещені священнослужителями Московського патріархату.

«У Запоріжжі всього два храми Київського патріархату. Ми всі хрещені Московським патріархатом, і ніхто не міг подумати, що батьки поїдуть на Бабурку хрестити дитину в Київському патріархаті», — зазначила Шаповал.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Андрій Коваленко) зазначив, що священик вчинив правильно.

«Згідно з канонами нашої церкви, ми не можемо здійснювати обряд щодо прихожан інших конфесій. Священик зробив правильно, бо якби він порушив канони, мусив би за це нести відповідальність перед Богом. Ні батьки, ні священик у ситуації, що склалася не винні, відповідальність несе ритуальна служба, яка звернулася не до тієї церкви. Найближчим часом збиратиму священиків з приводу виникнення подібних ситуацій, дам настанови» — сказав митрополит.

За його словами, «у подібних випадках треба керуватися тими правилами, які були написані до нас, а не тим, що подумають люди, чи що скажуть у відповідь».