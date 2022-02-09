Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)

Як-40 – є одним із перших літаків цього класу, побудований у 1968 році

У Державному музеї авіації імені О.К. Антонова триває реставрація і відновлення унікального літака Як-40. Про це музей повідомив на своїй офіційній фейсбук-сторінці.

Повідомляється, що цей Як-40 – є одним із перших літаків цього класу, побудований у 1968 році. Це найстаріший вцілілий екземпляр літака цієї серії.

У жовтні 2020 року музей його отримав і почав реставрацію. За теплої погоди реставратори встигли закінчити підготовчі роботи зовні літака, відновили пошкоджені елементи, нанесли попередній шар ґрунту і повністю підготовили літак до нанесення оригінальної лівреї авіакомпанії «Аерофлот», у якій літали перші Як-40.

Взимку почались роботи в салоні літака. Повністю відновили панель приладів, йде робота з відновлення освітлення у салоні та реставрація панелей салону.

ЯК-40 – це турбореактивний пасажирський літак, який призначався для заміських перевезень на невеликі відстані. Його у СРСР експлуатували на місцевих авіарейсах. Виробляли його з 1966 по 1981 рік. Усього було випущено 1012 таких літаків.

Нині це – музейний експонат.

Замінювати ЯК-40 іншими моделями почали ще за СРСР – наприкінці 1980-х років. Цікаво, що ці літаки використовувалися не лише в Союзі, але також в Італії, Німеччині та навіть Латинській Америці.