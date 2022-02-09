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    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)

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    У київському музеї авіації реставрують унікальний літак Як-40 - Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    У київському музеї авіації реставрують унікальний літак Як-40
    фото: Олег Каратаєв

    Як-40 – є одним із перших літаків цього класу, побудований у 1968 році

    У Державному музеї авіації імені О.К. Антонова триває реставрація і відновлення унікального літака Як-40. Про це музей повідомив на своїй офіційній фейсбук-сторінці.

    Повідомляється, що цей Як-40 – є одним із перших літаків цього класу, побудований у 1968 році. Це найстаріший вцілілий екземпляр літака цієї серії.

    У жовтні 2020 року музей його отримав і почав реставрацію. За теплої погоди реставратори встигли закінчити підготовчі роботи зовні літака, відновили пошкоджені елементи, нанесли попередній шар ґрунту і повністю підготовили літак до нанесення оригінальної лівреї авіакомпанії «Аерофлот», у якій літали перші Як-40.

    Взимку почались роботи в салоні літака. Повністю відновили панель приладів, йде робота з відновлення освітлення у салоні та реставрація панелей салону.

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    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)
    фото: Олег Каратаєв

    ЯК-40 – це турбореактивний пасажирський літак, який призначався для заміських перевезень на невеликі відстані. Його у СРСР експлуатували на місцевих авіарейсах. Виробляли його з 1966 по 1981 рік. Усього було випущено 1012 таких літаків.

    Нині це – музейний експонат.

    Замінювати ЯК-40 іншими моделями почали ще за СРСР – наприкінці 1980-х років. Цікаво, що ці літаки використовувалися не лише в Союзі, але також в Італії, Німеччині та навіть Латинській Америці.

    Теги: літак музей СРСР реставрація
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    Музей авіації реставрує унікальний літак (фото)