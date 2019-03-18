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    Суспільство

    На антарктичній станції «Академік Вернадський» готуються до виборів президента України

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    У найближчі тижні в Антарктиду відправиться 24-та УАЕ, а їхні колеги з 23 української антарктичної експедиції привезуть до Києва опечатані оригінали бюлетенів та протокол за результатами голосування - На антарктичній станції «Академік Вернадський» готуються до виборів президента України
    У найближчі тижні в Антарктиду відправиться 24-та УАЕ, а їхні колеги з 23 української антарктичної експедиції привезуть до Києва опечатані оригінали бюлетенів та протокол за результатами голосування

    Станція «Академік Вернадський» є спецдільницею, зокрема, полярники тут використовують не «живі» бюлетені, а їх роздруковані скан-копії

    Антарктична станція «Академік Вернадський» є найвіддаленішою виборчою дільницею України. Вона розташована за 15 тисяч км від Києва. 31 березня тут голосуватимуть 34 особи –  11 учасників постійної експедиції, т.зв. зимівники, які перебувають на станції цілий рік, а також 23 науковці сезонної експедиції, які прибули наприкінці січня. Про це йдеться на сайті Національний антарктичний науковий центр.

    Станція «Академік Вернадський» є спецдільницею, зокрема, полярники тут використовують не «живі» бюлетені, а їх роздруковані скан-копії, що напередодні надішле ЦВК. У день виборів у найбільшому приміщенні станції – їдальні – встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів.

    Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа полярників. Днями ЦВК затвердив склад комісії на цій спецдільниці в особі чотирьох полярників, головою визначено начальника 23 УАЕ Віктора Ситова.

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    Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік. Тому ці документи  у форматі скан-копій оперативно передають зі станції до ЦВК.

    «Якщо громадянину не байдуже, що стане з його голосом, він і за 15 тисяч кілометрів від дому, посеред снігів та айсбергів, знайде можливість проголосувати», – говорить очільник НАНЦ Євген Дикий, закликаючи всіх українців 31 березня прийти на виборчі дільниці.

    Учасники українських антарктичних експедицій мають можливість реалізувати своє виборче право на антарктичній станції «Академік Вернадський», починаючи з 1998 року. Вони можуть взяти участь в обранні президента та парламенту (голосувати за списки партій), проте не голосують за кандидатів з мажоритарних округів та не беруть участі у місцевих виборах.

    Нагадаємо, що в найближчі тижні відбудеться ротація зимівників. В Антарктиду відправиться 24-та УАЕ. Їхні колеги з 23-ої української антарктичної експедиції, повернувшись до Києва, привезуть опечатані оригінали бюлетенів та протокол за результатами голосування на станції 31 березня.

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