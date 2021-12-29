На Херсонщині родина прикрасила двір яскравою новорічною ілюмінацією (відео)

У Генічеську батько із сином 10 днів просиділи на даху заради прикраси будинку

Під Херсоном в курортному Генічеську сім'я організувала надзвичайний новорічний декор з яскравою інсталяцією свого будинку та прибудинкової території, а на прикраси батько з сином витратили цілих 10 днів. Ролик опублікував син глави сімейства Олексій Давидов у своєму YouTube-каналі.

Це місце відразу ж стало популярним у мешканців міста – багато хто приходить до будинку Давидових для того, щоб просочитися святковою атмосферою та зробити фото.

Зазначається, що подібні прикраси двору новорічною ілюмінацією для них вже стала сімейною традицією. Але цього разу майстри перевершили самі себе, і просиділи 10 днів на даху та арці, в палісаднику і на вишці, на паркані та на сходах, щоб закріпити десятки тисяч новорічних вогнів.

Крім того, батько з сином зібрали ялинку висотою в 6 метрів. Святкове дерево прикрасили особливими гірляндами, і тепер хвойна красуня світиться новими сучасними неоновими вогнями.

«Ми закріпили тисячі вогнів на даху будинку, арці, воротах, палісаднику, а головне – зібрали шестиметрову ялинку, яка цього року світиться новими неоновими сучасними вогнями зеленого кольору», - говорить Олексій.

До того ж, родина Давидових встановила цифри, що символізують 2022 рік.

Різнокольоровими вогнями тепер світиться дах будинку, та інші об'єкти у дворі.

Ця яскрава новорічна ілюмінація буде світитися щодня після заходу сонця, а на території двору гратиме музика – там раді всім мешканцям та гостям Генічеська.