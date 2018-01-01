На Криворіжжі відбувся автопробіг пам’яті Кузьми Скрябіна

Пробіг розпочався у Кривому Розі, а завершився у селі Лозуватка, на місці загибелі музиканта

Сьогодні виповнюється три роки з дня загибелі відомого українського музиканта, керівника гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма Скрябін загинув вранці 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом



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Кузьма Скрябін загинув у ДТП 2 лютого 2015 року

Пробіг розпочався у Кривому Розі, а завершився у селі Лозуватка, на місці загибелі музиканта

Сьогодні виповнюється три роки з дня загибелі відомого українського музиканта, керівника гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

Кузьма Скрябін загинув вранці 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці.

Він повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

У фатальній ДТП постраждали також дві жінки — пасажирки автівки Кузьменка та молоковоза відповідно.

У пятницю, 2 лютого, на Криворіжжі автопробігом вшанували пам’ять Кузьми.

За інформацією учасників, пробіг розпочався у Кривому Розі, а завершився у селі Лозуватка, на місці загибелі артиста.

Колону склали близько двох десятків автівок активістів, прихильників творчості відомого українського музиканта.

Присутні вшанували пам’ять музиканта хвилиною мовчання, поклали квіти та лампадки до монумента, разом заспівали хіти музиканта, а також прочитали вірші, присвяченій його пам’яті.

За словами організаторів, вони сподіваються, що автопробіг пам’яті Кузьми буде на Криворіжжі щорічним.

Раніше в Кривому Розі, біля Палацу молоді і студентів, де відбувся останній концерт Скрябіна, його прихильники заклали сквер, висадивши близько трьох десятків дерев. У липні 2015 року поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом, де загинув музикант, відкрили пам’ятний знак.

Джерело: Радіо Свобода