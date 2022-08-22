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Це рекорд. Український кухар приготував величезну паляницю (фото)

glavcom.ua
Це рекорд. Український кухар приготував величезну паляницю (фото)
На Тернопільщині приготували рекордно велику паляницю
Фото: Facebook

Паляниця має рекордний діаметр 3 метри 40 сантиметрів

Піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць приготував рекордно велику паляницю, діаметром 3 метри 40 сантиметрів, про що він написав у Facebook. Також йому допомагав відомий пекар Ігор Лаврешин.

«Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу спрямованого на збір коштів для ЗСУ! Будь-який рекорд – це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно сам я ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей», – відзначив майстер.

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Віталій додав, що уже готується до встановлення нового рекорду.

Рекордно велика паляниця на Тернопільщині
Рекордно велика паляниця на Тернопільщині
Фото: Facebook

Нагадаємо, юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії.

Теги: рекорд Тернопіль

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