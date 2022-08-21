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Юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії

Володимир Миленко
glavcom.ua
Юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії
Юні волонтери з Кривого Рогу зібрали у Львові більше 35 тис. грн за 10 годин свого виступу
фото: Facebook Лани Вєтрової

Дівчинка з братом виконувала пісні у центрі Львова протягом 10 годин

5-річна мешканка Кривого Рогу Марія Макєєва була визнана наймолодшою волонтеркою України, зібравши на потреби Збройних сил України 35 492 грн. Про це повідомила на Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Дівчинка разом зі старшим братом Олександром виконували українські пісні у центрі Львова, на проспекті Свободи біля Оперного театру. Волонтерський виступ криворізьких сиблінгів тривав 9 годин 54 хвилини.

Кошти, зібрані Олександром та Марією Макєєвими, були витрачені на купівлю тепловізора INFIRAY СL35 M. Юні волонтери планують і надалі збирати гроші для українських військових.

Нагадаємо, відома волонтерка Дана Ярова після скандалу із депутаткою від «Слуги народу» Мар’яною Безуглою продала на благодійному аукціоні футболку, яка і стала причиною скандалу, за 37 тис. грн. Деталь одягу придбав колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Пізніше волонтерка продала другу футболку неназваному покупцю удесятеро дорожче за першу.

Теги: рекорд волонтер діти

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