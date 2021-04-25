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    На Вербну неділю в Україні буде холодно: прогноз погоди на 25 квітня

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    Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході та на Заході України в районі Карпат

    Погода в Україні в неділю, 25 квітня, очікується досить холодна, з опадами у вигляді дощів у ряді регіонів, нічними заморозками та снігом у Карпатах. Такий прогноз на Вербну неділю дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

    За словами фахівця, прохолодний період не протримається довго, і потепління в Україні має початися вже з середини наступного тижня - з середи, 28 квітня.

    А поки що варто готуватися до холодів на свято Вербна неділя.

    У денний час по країні в середньому температура повітря прогнозується близько +7... +11 градусів. Тепліше буде в східних і південних областях, де стовпчики термометрів покажуть до +11... +14 градусів. У нічний час очікуються заморозки.

    Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході та на Заході України в районі Карпат. У горах буде мокрий сніг.

    Прогноз погоди в Україні на 25 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

    У Києві 25 квітня синоптик прогнозує прохолодну погоду, буде досить свіжо, а вночі - навіть до заморозків. Вдень жителям і гостям столиці термометри покажуть близько +8 градусів. Є незначна ймовірність опадів.

    Нагадаємо, Вербна неділя в 2021 році відзначається 25 квітня. Дата щороку змінюється в залежності від дня святкування Пасхи. Свято відзначається за тиждень до Великодня, в 6-у неділю Великого посту.

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    Теги: прогноз погоди свята повітря традиції Наталка Діденко
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