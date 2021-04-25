На Вербну неділю в Україні буде холодно: прогноз погоди на 25 квітня
Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході та на Заході України в районі Карпат
За словами фахівця, прохолодний період не протримається довго, і потепління в Україні має початися вже з середини наступного тижня - з середи, 28 квітня.
А поки що варто готуватися до холодів на свято Вербна неділя.
У денний час по країні в середньому температура повітря прогнозується близько +7... +11 градусів. Тепліше буде в східних і південних областях, де стовпчики термометрів покажуть до +11... +14 градусів. У нічний час очікуються заморозки.
Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході та на Заході України в районі Карпат. У горах буде мокрий сніг.
У Києві 25 квітня синоптик прогнозує прохолодну погоду, буде досить свіжо, а вночі - навіть до заморозків. Вдень жителям і гостям столиці термометри покажуть близько +8 градусів. Є незначна ймовірність опадів.
Нагадаємо, Вербна неділя в 2021 році відзначається 25 квітня. Дата щороку змінюється в залежності від дня святкування Пасхи. Свято відзначається за тиждень до Великодня, в 6-у неділю Великого посту.