Православна Церква України приймає щосуботи онлайн-записки за здоров’я та упокій

Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі

Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі

Таку послугу у ПЦУ запровадили через карантин

Православна Церква України через карантинні обмеження продовжує приймати щосуботи онлайн-записки за здоров’я та упокій.

Оформити їх може будь-який громадянин протягом 24 квітня.

«Дорогі брати і сестри, у зв'язку з карантином Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі», – ідеться у повідомленні.

ПЦУ просить людей записати у родовому відмінку імена ближніх, за яких має бути була звершена молитва за здоров’я, спасіння й благоденство.

Раніше православна церква України закликала в поминальні дні, через тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти.

Тим часом, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята.

В Україні наразі не планують на травневі свята запроваджувати загальнонаціональний локдаун. МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храму.

Читайте також: