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    Православна Церква України приймає щосуботи онлайн-записки за здоров’я та упокій

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    Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров&rsquo;я та за упокій в онлайн-режимі - Православна Церква України приймає щосуботи онлайн-записки за здоров’я та упокій
    Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі
    Фото: pomisna.info

    Таку послугу у ПЦУ запровадили через карантин

    Православна Церква України через карантинні обмеження продовжує приймати щосуботи онлайн-записки за здоров’я та упокій.

    Оформити їх може будь-який громадянин протягом 24 квітня.

    «Дорогі брати і сестри, у зв'язку з карантином Православна Церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі», – ідеться у повідомленні.

    ПЦУ просить людей записати у родовому відмінку імена ближніх, за яких має бути була звершена молитва за здоров’я, спасіння й благоденство.

    Раніше православна церква України закликала в поминальні дні, через тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти.

    Тим часом, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята.

    В Україні наразі не планують на травневі свята запроваджувати загальнонаціональний локдаун. МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храму.

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    Теги: церква свята православна церква карантин квіти поминальні дні
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