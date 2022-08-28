На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)

Ймовірно пожежа розпочалась через займання на другому поверсі будівлі

У місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі, передає видання «Голос Карпат».

За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.

Відомо, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ «вигорів дотла».

Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс.