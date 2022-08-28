На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)
Ймовірно пожежа розпочалась через займання на другому поверсі будівлі
У місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі, передає видання «Голос Карпат».
За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.
Відомо, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ «вигорів дотла».
Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс.
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