Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)
На Закарпатті горить ТЦ
Фото ілюстративне

Ймовірно пожежа розпочалась через займання на другому поверсі будівлі

У місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі, передає видання «Голос Карпат».

За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.

Відомо, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ «вигорів дотла».

Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс.

Теги: пожежа Закарпаття

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)
На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)
З рейок зійшов вантажний поїзд. «Укрзалізниця» попереджає про зміну маршрутів
З рейок зійшов вантажний поїзд. «Укрзалізниця» попереджає про зміну маршрутів
В Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс
В Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс
На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото)
На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото)
На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
376K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
191K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
72K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
68K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
50K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
39K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту