В Івано-Франківській області вже кілька днів горить ліс

Сьогодні о 13:20 рятувальники локалізували пожежу лісової підстилки

На території Свічівського лісництва в Івано-Франківській області виникла масштабна пожежа у лісництві. Її гасять вже другий день.

«Триває ліквідація пожежі лісової підстилки на території Свічівського лісництва Вигодської територіальної громади. До місця пожежі було направлено лісників та мобільно-оперативну групу ДПРЧ-10 з безпілотником», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою безпілотника вдалося встановити осередок пожежі. Під’їзду для техніки рятувальників немає. Гасіння здійснюється за допомогою ранцевих оприскувачів.

«Сьогодні о 13:20 пожежа лісової підстилки на території Свічівського лісництва, Вигодськогої громади локалізована на площі 0,4 га. Всього до гасіння залучено 125 чоловік: 100 лісників та 25 рятувальників. Також лісниками задіяно 11 одиниць техніки», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, вчора біля житлового комплексу Комфорт-Таун, на Проспекті Соборності у Києві сталася масштабна пожежа, горіли гаражі.