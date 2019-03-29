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    Суспільство

    Нацрада просить анулювати ліцензію телеканалу Мураєва

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    Нацрада просить анулювати ліцензію телеканалу Мураєва

    Канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проситиме суд анулювати ліцензію телеканалу «Наш», що належить позафракційному депутату й екс-кандидату в президенти (знявся на користь Олександра Вілкула) Євгену Мураєву. Про це повідомляє «Громадське».

    Зазначається, що причиною такого рішення є те, що канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради.

    «Відтак телеканал мовив у форматі, який не відповідав його ліцензійним умовам. Він мав бути культурологічно-розважальним із фільмопоказом, а фактично працював як інформаційно-аналітичний», - йдеться у повідомленні.

    За рішення про звернення до суду, щоб анулювати ліцензію, Нацрада проголосувала одноголосно.

    Представники каналу на засідання не прийшли.

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