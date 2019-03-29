Нацрада просить анулювати ліцензію телеканалу Мураєва



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Канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проситиме суд анулювати ліцензію телеканалу «Наш», що належить позафракційному депутату й екс-кандидату в президенти (знявся на користь Олександра Вілкула) Євгену Мураєву. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що причиною такого рішення є те, що канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради.

«Відтак телеканал мовив у форматі, який не відповідав його ліцензійним умовам. Він мав бути культурологічно-розважальним із фільмопоказом, а фактично працював як інформаційно-аналітичний», - йдеться у повідомленні.

За рішення про звернення до суду, щоб анулювати ліцензію, Нацрада проголосувала одноголосно.

Представники каналу на засідання не прийшли.