Нацрада просить анулювати ліцензію телеканалу Мураєва
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Розсилка
Канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проситиме суд анулювати ліцензію телеканалу «Наш», що належить позафракційному депутату й екс-кандидату в президенти (знявся на користь Олександра Вілкула) Євгену Мураєву. Про це повідомляє «Громадське».
Зазначається, що причиною такого рішення є те, що канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради.
«Відтак телеканал мовив у форматі, який не відповідав його ліцензійним умовам. Він мав бути культурологічно-розважальним із фільмопоказом, а фактично працював як інформаційно-аналітичний», - йдеться у повідомленні.
За рішення про звернення до суду, щоб анулювати ліцензію, Нацрада проголосувала одноголосно.
Представники каналу на засідання не прийшли.