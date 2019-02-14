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    Суспільство

    Нацрада вирішила перевірити телеканал кандидата в президенти

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    У грудні 2018 року регулятор з&rsquo;ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону &laquo;Про телебачення і радіомовлення&raquo; - Нацрада вирішила перевірити телеканал кандидата в президенти
    У грудні 2018 року регулятор з’ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону «Про телебачення і радіомовлення»

    Перевірка має з’ясувати чи усунула компанія ТОВ «Наша Прага» раніше виявлені порушення

    Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу кандидата в президенти Євгена Мураєва «НАШ» та телеканалу «Максі-ТВ». Таке рішення Нацрада прийняла на засіданні 14 лютого.

    Відзначається, що перевірку має з’ясувати чи усунула компанія ТОВ «Наша Прага» раніше виявлені порушення.

    У Нацраді стверджують, що перевірка – «крок назустріч ліцензіату, який висловив зауваження до нещодавно проведеної перевірки».

    Зокрема, у грудні 2018 року регулятор з’ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону «Про телебачення і радіомовлення».

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    Тоді ТОВ «Наша Прага» зобов’язали упродовж двох тижнів усунути порушення, але компанія продовжила здійснювати мовлення без відповідних змін.

    «Формат мовлення не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією – культурологічно-розважальний із фільмопоказом, а фактично – інформаційно-аналітичний», - стверджують у Нацраді.

    Відзначається, що під час засідання 14 лютого було виявлено технічну помилку в тексті розпорядження Нацради до компанії від 6 грудня 2018 року.

    «У тексті розпорядження  було помилково зазначено термін для усунення порушень не два тижні, а місяць», - йдеться в повідомленні.

    У зв’язку з цим Нацрада вирішила провести перевірку ще раз.

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