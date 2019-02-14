Нацрада вирішила перевірити телеканал кандидата в президенти



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У грудні 2018 року регулятор з’ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону «Про телебачення і радіомовлення»

Перевірка має з’ясувати чи усунула компанія ТОВ «Наша Прага» раніше виявлені порушення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу кандидата в президенти Євгена Мураєва «НАШ» та телеканалу «Максі-ТВ». Таке рішення Нацрада прийняла на засіданні 14 лютого.

Відзначається, що перевірку має з’ясувати чи усунула компанія ТОВ «Наша Прага» раніше виявлені порушення.

У Нацраді стверджують, що перевірка – «крок назустріч ліцензіату, який висловив зауваження до нещодавно проведеної перевірки».

Зокрема, у грудні 2018 року регулятор з’ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону «Про телебачення і радіомовлення».

Тоді ТОВ «Наша Прага» зобов’язали упродовж двох тижнів усунути порушення, але компанія продовжила здійснювати мовлення без відповідних змін.

«Формат мовлення не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією – культурологічно-розважальний із фільмопоказом, а фактично – інформаційно-аналітичний», - стверджують у Нацраді.

Відзначається, що під час засідання 14 лютого було виявлено технічну помилку в тексті розпорядження Нацради до компанії від 6 грудня 2018 року.

«У тексті розпорядження було помилково зазначено термін для усунення порушень не два тижні, а місяць», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Нацрада вирішила провести перевірку ще раз.