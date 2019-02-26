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    Суспільство

    Наприкінці березня Україна перейде на літній час

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    Щорічно стрілки годинників в Україні переводяться в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад - Наприкінці березня Україна перейде на літній час
    Щорічно стрілки годинників в Україні переводяться в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад

    Стрілки годинника треба буде переводити на годину вперед

    У 2019 році Україна перейде на літній час у ніч на 31 березня. Годинники переводять на літній час в останню неділю березня.

    Стрілки годинника треба буде переводити на годину вперед, таким чином, українці у понеділок втратять годину сну.

    Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

    Нагадаємо, що у Мінекономрозвитку не виключили скасування переходу на літній час слідом за ЄС.

    Як повідомлялося, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС має намір скасувати перехід між літнім і зимовим часом. Рішення було прийняте після опитування, де громадяни ЄС висловлюватимуть проти чи за переводу годинників.

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