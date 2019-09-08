Наступний тиждень в Україні почнеться зі спекою

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У понеділок у Києві очікується до 29 градусів тепла

У понеділок, 9 вересня, в Україні очікується тепла погода з невеликими дощами на Закарпатті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На заході України невелика хмарність, без опадів, ввечері на Закарпатті короткочасні дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +6...+13 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

8 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.