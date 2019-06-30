Найбільш затребувані професії в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший попит спостерігається також і на швачок

Зараз на ринку шукають кухарів, мулярів, швачок та держслужбовців

Найбільший попит в Україні спостерігається на кваліфікованих робітників та прац

івників сфери послуг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу зайнятості.

Так, за даними відомства у розрізі професій найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників: водіїв, трактористів, швачок, слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, монтерів колії, токарів, робітників з комплексного обслуговування, малярів, мулярів, озеленювачів та столярів.

Крім того, затребуваними є працівники сфери послуг — продавці, кухарі, охоронники, офіціанти, молодші медичні сестри, пекарі, бармени, помічники вихователя, покоївки, кондуктори громадського транспорту, перукарі, соціальні робітники.

Стабільно високим залишається попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи — бухгалтерів, лікарів, вчителів, спеціалістів державної служби, економістів, інженерів різних галузей, фармацевтів, а також провізорів.

У Держслужбі зайнятості повідомили, що серед найпростіших професій найбільш затребувані — підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, сторожі, кухонні робітники, укладальники-пакувальники та комірники.