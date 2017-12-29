Україно-американскьий мільярдер назвав професії, які скоро зникнуть

Також бізнесмен пояснив, чому сфера інженерії — це перспективно

Україно-американський мільярдер Марк Гінзбург поділився в інтерв'ю «Главкому» своїми думками з приводу того, які професії скоро зникнуть і чому. По-перше, Гінзбург радить «бігти» з юридичних факультетів, бо ця професія, на його думку, вмирає. «Навіть не тому, що маємо явне перевиробництво кадрів, — говорить він,



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Фото: Станіслав Груздєв Марк Гінзбург

Також бізнесмен пояснив, чому сфера інженерії — це перспективно

Україно-американський мільярдер Марк Гінзбург поділився в інтерв'ю «Главкому» своїми думками з приводу того, які професії скоро зникнуть і чому.

По-перше, Гінзбург радить «бігти» з юридичних факультетів, бо ця професія, на його думку, вмирає. «Навіть не тому, що маємо явне перевиробництво кадрів, — говорить він, — у кожному ПТУ є юрфак. Дуже скоро смарт-контракт, відпрацьований штучним інтелектом, замінить левову частину діючих юристів, залишаться особливо спритні адвокати».

По-друге, бізнесмен радить не йти на бухгалтерські, фінансові спеціальності. «Всі провідні світові банки заявляють про скорочення на 80% цих фахівців протягом наступних 3-5 років», — зазначає він.

По-третє, Гінзбург звертає увагу на ймовірне зниження попиту фахівців у медичній галузі: «Лікарі – теж професія, яка відходить у минуле. Вчитися 10 років, щоб потім проводити облік даних, які надходять з додатків смартфонів, діагностуючих параметри користувачів!»

Натомість бізнесмен вірить у зростання цінністі інженерів. «Наприклад, конкурс до Массачусетського технологічного інституту (МІТ - найкращий технічний виш світу протягом останніх шести років, – «Главком») перевищив конкурс до юридичної школи Гарварда. Така ж сама картина у Каліфорнійському технологічному інституті, який стрімко став четвертим у світі і значно випередив конкурс на всі юридичні, медичні та фінансові факультети країни. На піку популярності тепер усе, що пов’язано з інженерією та біотехнологіями», — пояснює він.

І наостанок Гінзбург додає: «німецькі дослідники дійшли висновку, що 70% нинішніх професій у найближчі 15 років просто зникнуть».

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра