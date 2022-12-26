Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг

Завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її прогнозом, дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території. «Погода завтра буде некомфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер. Обережно», - попередила Діднко.

За даними синоптикині, максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3...+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1...+3 градуси.

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У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг, а завтра у столиці йтиме переважно дощ. «Вітер очікується рвучкий, до сильного», - зазначила Діднко. За її даними, температура повітря найближчої ночі у столиці очікується близько -1...0, а завтра вдень -близько +5 градусів.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 грудня, невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на Лівобережжі країни, а також у західних областях.