Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня
фотоз відкритих джерел

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг

Завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов.  Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території.  «Погода завтра буде некомфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер. Обережно», - попередила Діднко.

За даними синоптикині, максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3...+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1...+3 градуси.

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг, а завтра у столиці йтиме переважно дощ.  «Вітер очікується рвучкий, до сильного», - зазначила Діднко. За її даними, температура повітря найближчої ночі у столиці очікується близько -1...0, а завтра вдень -близько +5 градусів.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 грудня, невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на Лівобережжі країни, а також у західних областях. 

Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня
Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку
У Дністер на Львівщині потрапили нафтопродукти: допустима норма перевищена у 200 разів
У Дністер на Львівщині потрапили нафтопродукти: допустима норма перевищена у 200 разів
За добу з-за кордону на Різдво приїхали 52 тис. українців
За добу з-за кордону на Різдво приїхали 52 тис. українців
Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли
Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
45K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
35K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
9792
Наступ із Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
9453
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
8540
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі

Новини

Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25
Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку
Сьогодні, 13:07
СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО
Сьогодні, 12:49
Кремль вигадав новий метод підготовки військових
Сьогодні, 12:41

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту