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Україну накриє мряка та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня

glavcom.ua
Україну накриє мряка та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Тумани знижуватимуть дальність видимості до кількох сотень метрів
фото з відкритих джерел

Через Україну проходитимуть атмосферні фронти та повітряні маси атлантичного походження

У понеділок, 26 грудня, невеликі та помірні опади у вигляді дощу / мокрого снігу очікуються на Лівобережжі країни, а також у західних областях. Про це повідомляє meteoprog.com.

У північних, центральних та південних областях тумани. Вітер у західній частині південно-східний, на решті території північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, на півночі України до -4 °С; вдень 0…+5 °С, на Прикарпатті, в Херсонській області та Криму до +8 °С.

Україну накриє мряка та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Україна

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