Парубій може скликати позачергове засідання Ради
Для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту, - спікер Верховної Ради
Голова Верховної ради України Андрій Парубій може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє РБК-Україна.
Парубій пояснив, що для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту.
«Ніякого механізму через процедуру ед-хок немає для призупинення розгляду закону (виборчого кодексу, - ред.). Є єдиний механізм. Є один спосіб - це скликання позачергового засідання», - повідомив голова Ради.
За його словами, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів.
«Це справді є механізм, який дозволить під час розгляду закону зробити позачергове засідання і на ньому вирішити усі питання. Тому, якщо президент справді зацікавлений розглянути кадрові питання, коли будуть рішення комітетів... Я можу сказати, що як голова ВРУ я невідкладно на його прохання (президента, - ред.) скличу позачергове засідання. При цьому, час ми визначимо самостійно», - пояснив спікер ВР.
Спікер зазначив, що позачергове засідання має бути у такий момент, коли народні депутати будуть присутні у сесійній залі.