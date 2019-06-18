Парубій може скликати позачергове засідання Ради



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За словами Парубія, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів

Для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту, - спікер Верховної Ради

Голова Верховної ради України Андрій Парубій може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Парубій пояснив, що для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту.

«Ніякого механізму через процедуру ед-хок немає для призупинення розгляду закону (виборчого кодексу, - ред.). Є єдиний механізм. Є один спосіб - це скликання позачергового засідання», - повідомив голова Ради.

За його словами, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів.

«Це справді є механізм, який дозволить під час розгляду закону зробити позачергове засідання і на ньому вирішити усі питання. Тому, якщо президент справді зацікавлений розглянути кадрові питання, коли будуть рішення комітетів... Я можу сказати, що як голова ВРУ я невідкладно на його прохання (президента, - ред.) скличу позачергове засідання. При цьому, час ми визначимо самостійно», - пояснив спікер ВР.

Спікер зазначив, що позачергове засідання має бути у такий момент, коли народні депутати будуть присутні у сесійній залі.