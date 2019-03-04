Перший в Європі. В Україні з'явиться оригінальний арт–потяг



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Стати учасником ГогольТрейну зможе кожен

26 квітня з Києва у напрямку до Маріуполя вирушить 10-ти вагонний ГогольТрейн - зазначено на сторінці міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Поїзд везтиме музикантів, художників, акторів та інших охочих на фестиваль Startup ГогольFest.

«Організатори заходу хочуть створити прецедент, коли культура об'єднує міста, укріплює взаємозв'язки та стимулює будувати інфраструктуру», - повідомив директор фестивалю Максим Демський.

За рівнем своєї епічністі проект ГогольТрейну може увійти до ключових культурних явищ сучасної України. Це буде перший в Європі фестивальний потяг. Попередній та єдиний такий випадок був у 1970 році у Канаді. То був Festival Express, що з'єднав Торонто, Вінніпег та Калгарі. Весь шлях від міста до міста в потязі нон–стоп тривала джем сесія від музикантів різних потужних гуртів.

У ГогольТрейн окремо працюватиме кіно–група. Документування культурного явища розпочнеться з київського перону і відбуватиметься протягом поїздки та перебування у Маріуполі. Результатом буде документальна стрічка, презентація якої планується на українських та європейських кінофестивалях.

Стати учасником ГогольТрейну зможе кожен, хто придбає путівку гогольтрейнівця. Це буде комплексний квиток, куди буде входити дорога туди-назад, а також проживання в Маріуполі протягом 3 днів та 3 ночей. Вся інформація буде доступна на окремому сайті, відкрити реєстрацію організатори обіцяють вже в середині березня.

Назад у столицю ГогольТрейн повернеться 1 травня .

Джерело: Gazeta.ua