Рік державної мови. Письменники, актори науковці підтримали ініціативу 178 депутатів (СПИСОК)

Порошенко отримав ще одне звернення щодо оголошення 2018-го Роком утвердження державної мови

36 діячів науки і культури України підписали звернення до президента України Петра Порошенка із проханням підтримати ініціативу 178 народних депутатів від 10 листопада 2017 року та Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України від 17 листопада 2017 року оголосити 2018 рік «Роком утвердження державної мови».



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Фото: Радіо Свобода

Порошенко отримав ще одне звернення щодо оголошення 2018-го Роком утвердження державної мови

36 діячів науки і культури України підписали звернення до президента України Петра Порошенка із проханням підтримати ініціативу 178 народних депутатів від 10 листопада 2017 року та Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України від 17 листопада 2017 року оголосити 2018 рік «Роком утвердження державної мови».

«Стратегічним завданням держави є забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Держава повинна забезпечити безумовне виконання важливої конституційної норми. Цьому сприятиме реалізація комплексу заходів на виконання Вашого Указу про оголошення Року утвердження державної мови. В умовах гібридної агресії проти України виконання відповідних заходів сприятиме консолідації суспільства, формуванню і захисту національного мовно-інформаційного простору, посиленню національної безпеки та суверенітету України», — йдеться у зверненні.

Повний перелік митців і науковців, які підписали звернення:

Іван Дзюба,

академік НАН України, Герой України.

Олександр Афонін,

президент Української асоціації книговидавців і книго розповсюджувачів, Заслужений працівник культури України.

Богдан Бенюк,

Народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Дмитро Богомазов,

художній керівник Національного академічного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Василь Герасим’юк,

Письменник та громадський діяч, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Любов Голота,

шеф-редактор всеукраїнської газети «Слово Просвіти», лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Володимир Даниленко,

письменник, голова Київської організації Національної спілки письменників України.

Іван Драч,

письменник та громадський діяч, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Микола Жулинський,

директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, академік НАН України.

Михайло Згуровський,

академік НАН України, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Заслужений діяч науки і техніки України.

Раїса Іванченко,

письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Роман Кушнір,

директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Іван Малкович,

шеф-редактор видавництва «АБАБАГАЛАМАГА», лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Павло Мовчан,

письменник та громадський діяч, голова Громадського об’єднання «Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Ігор Мриглод,

директор Інституту фізики конденсованих систем, академік НАН України.

Дмитро Павличко,

письменник та громадський діяч, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Анатолій Паламаренко,

Народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Микола Поліщук,

завідувач кафедрою нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки.

Мирослав Попович,

директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Євген Савчук,

художній керівник і диригент Національної хорової капели «Думка», лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Михайло Сидоржевський,

письменник та громадський діяч, шеф-редактор газети «Українська літературна газета», голова Національної спілки письменників України.

Володимир Сіренко,

диригент Національного симфонічного оркестру України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Мирослав Скорик,

композитор, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Євген Станкович,

композитор, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Марія Стеф’юк,

Народна артистка України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Михайло Слабошпицький,

письменник, директор видавництва «Ярославів Вал», лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Богдан Струтинський,

генеральний директор Національного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів, народний артист України.

Сергій Томіленко,

голова Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України.

Валерій Франчук,

Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Андрій Чебикін,

президент Національной академії мистецтв України, Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Володимир Чепелик,

голова Національної спілки художників України, Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Євген Шевченко,

голова Координаційної ради Національних творчих спілок України, Заслужений діяч мистецтв України.

Юрій Щербак,

письменник та громадський діяч, доктор медичних наук, надзвичайний і Повноважний Посол України, голова Комітету Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Ігор Юхновський,

академік НАН України, Герой України.

Олесь Янчук,

кінорежисер, голова Національної спілки кінематографістів України.

Ярослав Яцків,

академік НАН України, директор Національної обсерваторії НАН України.

Раніше повідомлялося, що 178 депутатів просять президента зробити 2018-й роком державної мови