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Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
20 лютого стовпчики термометра підніматимуться до 9° тепла
фото з відкритих джерел

В Україні знов теплішає 

У понеділок, 20 лютого, очікується хмарна погода. Частина регіонів – з опадами: дощ або дощ з мокрим снігом. Ожеледиця лише на Лівобережжі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у південних областях та на Приазов'ї, вдень у західних областях, увечері на Житомирщині та Київщині – дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

На дорогах Лівобережжя подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. В західній частині країни вдень очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура по всій країні вночі складатиме 0-5° морозу, вдень прогріється до 1-6° тепла. Виключенням стане Південь України та Закарпаття, де вдень очікують на 7-9° тепла.

Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого фото 1

У Києві та області 20 лютого буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується, лише ввечері подекуди дощитиме, місцями – з мокрим снігом.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень  1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 2-4° тепла.

Теги: повітря дощ вітер прогноз погоди

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