Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
В Україні знов теплішає
У понеділок, 20 лютого, очікується хмарна погода. Частина регіонів – з опадами: дощ або дощ з мокрим снігом. Ожеледиця лише на Лівобережжі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вночі у південних областях та на Приазов'ї, вдень у західних областях, увечері на Житомирщині та Київщині – дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.
На дорогах Лівобережжя подекуди ожеледиця.
Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. В західній частині країни вдень очікуються пориви 15-20 м/с.
Температура по всій країні вночі складатиме 0-5° морозу, вдень прогріється до 1-6° тепла. Виключенням стане Південь України та Закарпаття, де вдень очікують на 7-9° тепла.
У Києві та області 20 лютого буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується, лише ввечері подекуди дощитиме, місцями – з мокрим снігом.
Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.
Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень 1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 2-4° тепла.
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