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    Погода на вихідні: очікується потепління та сніг

    Сніг вихідними буде у всіх областях України
    В Україні вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Повідомляється, що в суботу, 17 лютого, сніг очікується по всій території країни, крім півдня. Температура повітря на заході складе -3 градуси, на сході і півночі буде -1 градус, на півдні +6 градусів. У Києві +1 градус. У неділю, 18
    • Сьогодні, 14:45
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    Сніг вихідними буде у всіх областях України

    В Україні вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Повідомляється, що в суботу, 17 лютого, сніг очікується по всій території країни, крім півдня. Температура повітря на заході складе -3 градуси, на сході і півночі буде -1 градус, на півдні +6 градусів. У Києві +1 градус.

    У неділю, 18 лютого, сніг пройде у всіх областях України. На заході потеплішає до +2 градусів, на сході до +1 градуса, на півночі також очікується +1 градус, на півдні +4 градуси. У Києві +1 градус.

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    Погода на вихідні: очікується потепління та сніг
    Погода на вихідні: очікується потепління та сніг

    вихідні прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Україна
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