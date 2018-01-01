Погода на вихідні: очікується потепління та сніг

Сніг вихідними буде у всіх областях України

В Україні вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Повідомляється, що в суботу, 17 лютого, сніг очікується по всій території країни, крім півдня. Температура повітря на заході складе -3 градуси, на сході і півночі буде -1 градус, на півдні +6 градусів. У Києві +1 градус. У неділю, 18



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Сніг вихідними буде у всіх областях України

В Україні вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що в суботу, 17 лютого, сніг очікується по всій території країни, крім півдня. Температура повітря на заході складе -3 градуси, на сході і півночі буде -1 градус, на півдні +6 градусів. У Києві +1 градус.

У неділю, 18 лютого, сніг пройде у всіх областях України. На заході потеплішає до +2 градусів, на сході до +1 градуса, на півночі також очікується +1 градус, на півдні +4 градуси. У Києві +1 градус.