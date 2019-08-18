Поліція провела рейд в Щасті біля Луганську (відео)



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Під час заходів у м. Щастя затримали двох громадян

На Луганщині співробітники Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил провели профілактичні та розшукові заходи у місті Щастя. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Під час виконання комплексу заходів поліцейські встановили місцезнаходження та доставили до суду 41-річного чоловіка, який перебував у розшуку як особа, що переховувалась від органів суду.

Також правоохоронців виявили жінку, яка за базами даних поліції значиться, як особа причетна до незаконних збройних формувань.

Окрім цього поліція вилучила пристрій для відстрілу метальних снарядів та задокументували факт зберігання наркотиків.

Загалом, правоохоронці склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, йдеться в повідомленні.