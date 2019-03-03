  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Помер відомий український актор, зірка фільму «Роксолана»

    • Розсилка
    Помер відомий український актор, зірка фільму «Роксолана»

    Помер народний артист Сергій Романюк

    3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк. Про це повідомляє видання «Галичина».

    Сергій Дмитрович Романюк народився 21 липня 1953 року в українському місті Кривому Розі Дніпропетровської області. Дитинство пройшло у Новограді-Волинському Житомирської області — сюди переселилися батьки у 1961 році. Закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. Ів. Франка (1973 р.).

    З 1972 року — актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Багато знімався в кіно. Знявся в кліпі групи ВІА Гра - Биология (2004).

    Актор знявся у більш ніж 40 фільмах. Найбільш відомі фільми: «Роксолана», «Чорна Рада», «День народження буржуя 2», «Мамай», «Повернення Мухтара 2», «Іван Сила». Також він зіграв роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі «Владика Андрей».

    Читайте також
    кіно смерть Івано-Франківськ артист актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ