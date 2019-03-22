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    Суспільство

    Порошенко не виключає терактів під час виборів

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    Порошенко заявив, що за п'ять років Служба безпеки України попередила понад 230 терактів - Порошенко не виключає терактів під час виборів
    Порошенко заявив, що за п'ять років Служба безпеки України попередила понад 230 терактів

    Служба безпеки України має не допустити втручання у роботу комп’ютерних систем ЦВК, - президент

    Президент України Петро Порошенко не виключає, що у період виборів 2019 можливі провокації та теракти. Про це голова держави написав у Twitter.

    За словами Порошенка, напередодні виборів можливі будь-які провокації - від вкидань дезінформації до саботажу, диверсій та терористичних актів. «Отже, прошу Службу безпеки у цей відповідальний період працювати з потроєною напругою і увагою, з повною віддачею сил. На помилку у нас просто немає права», - написав він.

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    Порошенко також зазначив, що Служба безпеки України має не допустити втручання у роботу комп’ютерних систем ЦВК.

    «Занепокоєння у контексті проведення виборів викликає підривна діяльність РФ у кіберпросторі. Предметом уваги СБУ має стати запобігання спробам втручання у роботу комп’ютерних систем Центрвиборчкому й інформресурсів, якими поширюватимуться дані про результати підрахунку голосів», - додав він.

    Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що за п'ять років Служба безпеки України попередила понад 230 терактів. Президент зазначив, що за цей час з незаконного обігу було вилучено понад 960 тис. вибухових пристроїв.

    Як писали раніше, спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро.

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