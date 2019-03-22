Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова - СБУ



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Спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю шістсот грамів тротилу, що приводився у дію телефонним дзвінком

Вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні президентських виборів, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури запобігли терористичному акту в харківському метрополітені. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники СБУ встановили, що спецслужби РФ завербували мешканця Харкова для організації та здійснення теракту на одній з станцій метро. За задумом кураторів, вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні президентських виборів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували, що представниками спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю шістсот грамів тротилу, що приводився у дію телефонним дзвінком.

Вони також надали інструкції щодо проведення підготовчих заходів із вчинення теракту та виплатили 15 тисяч доларів США за виконання злочину.

Встановлено, що вже у Харкові зловмисник придбав цвяхи, шурупи, болти й гайки, якими планував начинити вибуховий пристрій для підсилення його дії та збільшення кількості постраждалих.

Як повідомляють в СБУ, під час проведення спецоперації українська спецслужба не допускала виникнення будь-якого ризику для життя та здоров’я громадян. Оперативники СБУ завчасно вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій та замінили його на “муляж”.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після встановлення на станції метро «Індустріальна» вибухового пристрою під час масового скупчення людей. Йому повідомлено про підозру в скоєнні терористичного акту.

Триває досудове слідство.