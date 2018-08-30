Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Івано-Франківську відкрили першу християнську кав'ярню «Небо». Вона знаходиться у центрі міста на вулиці Василіянок

У закладі на всю стіну намальований портрет Ісуса, а у меню - немає цін. Відвідувачі залишають добровільні внески.

«Відкрилися за півтора місяці, як тільки з'явився хороший варіант приміщення для оренди. У соцмережах швидко розлетілася інформація про кафе, тому відвідувачів чимало, особливо у вихідні. В нас люди, які розділяють релігійні погляди, можуть постійно мати простір, щоб комфортно відпочити з друзями», - розповідає співзасновник кав'ярні Тарас Халак.

«Небо» працює з 10:00 до 21:00, а у неділю з 12:00, щоб працівники мали змогу відвідати службу в церкві. У меню переважно солодощі та безалкогольні напої.

«Невдовзі плануємо збільшити робочий день, у будні працюватимемо з 7:30. Відвідувачам пропонуємо різні види кави, чаю, коктейлі, лимонад, тістечка, торти, морозиво власного приготування та сендвічі. Особливою популярністю користуються теплі млинці з лососем, шинкою чи шоколадом з бананами. Цінників у нас немає, кожен залишає скільки захоче. Так працюємо в тестовому форматі. Люди бачили скільки коштують страви у інших закладах і залишають схожу суму. Проте є такі, які приходять поїсти задарма. Якщо це буде йти на збиток, то змінимо концепцію».

У закладі планують облаштувати дитячу зону, розширити меню та розробити програму тематичних вечірок.

Джерело: Gazeta.ua