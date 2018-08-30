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    Суспільство

    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня

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    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня

    В Івано-Франківську відкрили першу християнську кав'ярню «Небо». Вона знаходиться у центрі міста на вулиці Василіянок

    У закладі на всю стіну намальований портрет Ісуса, а у меню - немає цін. Відвідувачі залишають добровільні внески.

    «Відкрилися за півтора місяці, як тільки з'явився хороший варіант приміщення для оренди. У соцмережах швидко розлетілася інформація про кафе, тому відвідувачів чимало, особливо у вихідні. В нас люди, які розділяють релігійні погляди, можуть постійно мати простір, щоб комфортно відпочити з друзями», - розповідає  співзасновник кав'ярні Тарас Халак.

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    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня
    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня
    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня
    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня
    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня
    Портрет Ісуса та відсутність цін. Як працює єдина в Україні християнська кав'ярня

    «Небо» працює з 10:00 до 21:00, а у неділю з 12:00, щоб працівники мали змогу відвідати службу в церкві. У меню переважно солодощі та безалкогольні напої.

    «Невдовзі плануємо збільшити робочий день, у будні працюватимемо з 7:30. Відвідувачам пропонуємо різні види кави, чаю, коктейлі, лимонад, тістечка, торти, морозиво власного приготування та сендвічі. Особливою популярністю користуються теплі млинці з лососем, шинкою чи шоколадом з бананами. Цінників у нас немає, кожен залишає скільки захоче. Так працюємо в тестовому форматі. Люди бачили скільки коштують страви у інших закладах і залишають схожу суму. Проте є такі, які приходять поїсти задарма. Якщо це буде йти на збиток, то змінимо концепцію».

    У закладі планують облаштувати дитячу зону, розширити меню та розробити програму тематичних вечірок.

    Джерело: Gazeta.ua

    Івано-Франківщина Івано-Франківськ
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