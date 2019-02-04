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    Суспільство

    Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО

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    Андрій Парубій зазначив, що&nbsp;Рада&nbsp; у четвер також розгляне питання перейменування Дніпропетровської області - Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО
    Андрій Парубій зазначив, що Рада  у четвер також розгляне питання перейменування Дніпропетровської області

    Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування

    Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне зміни до Конституції та перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій.

    Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування.

    «На четвер пропоную розглянути один з ключових законопроектів - це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Це буде заключне голосування, що потребує  300 голосів. Тому я звертаюсь до усіх фракцій - максимальна мобілізація у цей день», - заявив глава ВР.

    За словами Парубія, Рада  у четвер також розгляне питання перейменування Дніпропетровської області.

    «Також це проект закону про внесення змін до статті 133 до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області», - додав спікер.

    Парубій додав, що у четвер парламент може розглянути блок законопроектів з інформатизації.

    «Ми не встигли розглянути його на завершенні попередньої сесії. Блок запропонований із чотирьох питань. Я сподіваюсь, що ми зможемо їх системно розглянути», - повідомив голова парламенту.

    Як повідомлялося раніше, 17 лютого комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній раді прийняти законопроект остаточно, як закон.

    Нагадаємо, за словами представника президента в ВР Ірини Луценко, внесенню змін до Конституції України в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС не буде опору в парламенті. На думку Луценко, в Раді знайдеться понад 300 голосів за зміни до Конституції.

    Додамо, голова держави Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році.

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