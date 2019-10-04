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    Суспільство

    Радник прем'єра розповів про будівництво траси Дніпро-Решетилівка «з нуля»

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    В ідеальному випадку, вже в 2021-му році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з'єднані з Києвом дійсно сучасною трасою - Голик - Радник прем'єра розповів про будівництво траси Дніпро-Решетилівка «з нуля»
    В ідеальному випадку, вже в 2021-му році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з'єднані з Києвом дійсно сучасною трасою - Голик

    Цього року на Дніпропетровщині «в чистому полі» збудують 20 км чотирьохсмугової траси - Голик

    В Україні будується «з нуля» нова чотирьохсмугова траса на Дніпропетровщині.

    Про це повідомив радник прем'єрміністра України Юрій Голик, повідомляє ЦТС.

    На своїй сторінці в Facebook Голик також опублікував відео, де показано, що будується дорога Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

    «Чи будують траси у нас в країні з нуля? Будують. Прямо зараз. Наприклад, нову чотирьохсмугову трасу Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка», - сказав Голик.

    Радник прем'єра зазначив, що якщо в Полтавській області розширюють трасу і роблять її в бетоні, то в Дніпропетровській області трасу будують в чистому полі в прямому сенсі цього слова.

    «У цьому році будуть готові 20 кілометрів цієї траси. Завдання на наступний рік - вийти новопобудованою трасою до каналу Дніпро - Західний Донбас, вливши нову трасу в стару. А в 2021-му році вийти новою трасою на кордон з Полтавською областю. В ідеальному випадку, вже в 2021-му році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з'єднані з Києвом дійсно сучасною трасою», - заявив він.

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    Радник прем'єра розповів про будівництво траси Дніпро-Решетилівка «з нуля»
    Радник прем'єра розповів про будівництво траси Дніпро-Решетилівка «з нуля»
    Радник прем'єра розповів про будівництво траси Дніпро-Решетилівка «з нуля»

    Як повідомлялося, в Україні в цьому році поставили рекорд за швидкістю ремонту траси. Так, 130 кілометрів дороги Запоріжжя-Маріуполь вдалося відремонтувати всього за 68 днів замість раніше запланованих трьох років. На трасі працювали 637 одиниць техніки і 1 086 осіб.

    Запоріжжя Маріуполь Донбас дороги Дніпро будівництво рекорд Facebook Юрій Голик радник
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