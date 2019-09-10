За нормального керівника «Укравтодору» нормальні дороги з'являться дуже швидко – Голик
Чим більше грошей «Укравтодор» витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається - заявив Голик
«Укравтодор» потребує серйозного кадрового оновлення, в тому числі керівного складу відомства. Таку думку в інтерв'ю «Цензор.Нет» висловив керівник програми «Регіональний розвиток» Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.
«Якщо доріг в цілому немає, а Укравтодор є, то що зміниться, якщо 50% співробітників в ньому змінити? У гіршому випадку як не було доріг, так їх і не буде. А за нормального адекватного керівника вони з'являться», - зазначив він.
Як заявив Голик, «Укравтодор» отримує 2,5% від свого обороту.
«Чим більше грошей «Укравтодор» витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається. В «Укравтодорі» є можливість платити притомні зарплати, вирівнювати їх преміями і так далі. Тому не проблема знайти співробітників. Проблема - пояснити всім, що правила гри інші. Що правила гри змінилися», - підкреслив він.
На думку Юрія Голика, для того, щоб правила гри поміняти, потрібно почати з базових речей.
«Всі працівники будь-якого держоргану найбільше бояться обшуків і арештів. Сказати, що у нас правоохоронні органи прямо такі видатні і ангели у плоті, теж не можна. Тому часто заводиться справа фактична, потім починаються маски-шоу – може там щось вилізе. Якщо ми хочемо корупцію побороти, потрібно боротися не з наслідками, а з її причинами», - заявив він.
Як раніше зазначав Юрій Голик, для розвитку інфраструктури в країні є потреба у професійному менеджменті.