За нормального керівника «Укравтодору» нормальні дороги з'являться дуже швидко – Голик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник програми «Регіональний розвиток» Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик

Чим більше грошей «Укравтодор» витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається - заявив Голик

«Укравтодор» потребує серйозного кадрового оновлення, в тому числі керівного складу відомства. Таку думку в інтерв'ю «Цензор.Нет» висловив керівник програми «Регіональний розвиток» Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

«Якщо доріг в цілому немає, а Укравтодор є, то що зміниться, якщо 50% співробітників в ньому змінити? У гіршому випадку як не було доріг, так їх і не буде. А за нормального адекватного керівника вони з'являться», - зазначив він.

Як заявив Голик, «Укравтодор» отримує 2,5% від свого обороту.

«Чим більше грошей «Укравтодор» витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається. В «Укравтодорі» є можливість платити притомні зарплати, вирівнювати їх преміями і так далі. Тому не проблема знайти співробітників. Проблема - пояснити всім, що правила гри інші. Що правила гри змінилися», - підкреслив він.

На думку Юрія Голика, для того, щоб правила гри поміняти, потрібно почати з базових речей.

«Всі працівники будь-якого держоргану найбільше бояться обшуків і арештів. Сказати, що у нас правоохоронні органи прямо такі видатні і ангели у плоті, теж не можна. Тому часто заводиться справа фактична, потім починаються маски-шоу – може там щось вилізе. Якщо ми хочемо корупцію побороти, потрібно боротися не з наслідками, а з її причинами», - заявив він.

Як раніше зазначав Юрій Голик, для розвитку інфраструктури в країні є потреба у професійному менеджменті.