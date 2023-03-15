Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Юрій Ігнат дав оцінку тому, що сталося

Оцінку інциденту із розвідувально-ударним БПЛА MQ-9 Reaper ЗС США та російським літаком Су-27 даватимуть Штати, на місці збитого розвідника вже працює інший безпілотник. Так заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі «Українській правді».

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Як зазначає речник, американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони окупували Азовське море, і вважають його своїм. Американські БПЛА під час гібридної агресії РФ, задовго до повномасштабного вторгнення, моніторили акваторію Чорного моря і лінію розмежування з ОРДЛО.

«Чорне море експлуатують багато країн, в тому числі члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники…Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями... Інцидент мають коментувати в першу чергу Сполучені Штати і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу», – сказав Ігнат.

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За словами Юрій Ігнат нинішній інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на південний схід від острова Зміїний. Він додав, що росіяни не раз публічно наголошували, що їх дратують американські розвідники в Чорному морі та в повітряному просторі України.

Раніше MQ-4 Global Hawk постійно був у повітряному просторі України за погодженням з українською владою: він стежив за обстановкою, дотриманням режиму припинення вогню і т.д.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського MQ-9 Reaper у Чорному морі. США у відповідь викликало посла Росії.