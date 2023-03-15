Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Розслідуванням інциденту займатимуться Штати
фото з відкритих джерел

Юрій Ігнат дав оцінку тому, що сталося

Оцінку інциденту із розвідувально-ударним БПЛА MQ-9 Reaper ЗС США та російським літаком Су-27 даватимуть Штати, на місці збитого розвідника вже працює інший безпілотник. Так заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі «Українській правді».

Як зазначає речник, американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони окупували Азовське море, і вважають його своїм. Американські БПЛА під час гібридної агресії РФ, задовго до повномасштабного вторгнення, моніторили акваторію Чорного моря і лінію розмежування з ОРДЛО.

«Чорне море експлуатують багато країн, в тому числі члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники…Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями... Інцидент мають коментувати в першу чергу Сполучені Штати і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу», – сказав Ігнат.

За словами Юрій Ігнат нинішній інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на південний схід від острова Зміїний. Він додав, що росіяни не раз публічно наголошували, що їх дратують американські розвідники в Чорному морі та в повітряному просторі України.

Раніше MQ-4 Global Hawk постійно був у повітряному просторі України за погодженням з українською владою: він стежив за обстановкою, дотриманням режиму припинення вогню і т.д.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського MQ-9 Reaper у Чорному морі. США у відповідь викликало посла Росії.

Теги: Туреччина полковник винищувач безпілотник держава Азовське море ОРДЛО Румунія авіація Чорне море росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство

Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта
На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту
Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту
В Україні запровадять рибальський квиток
В Україні запровадять рибальський квиток

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
13K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
7269
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
6468
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22
Сто мільйонів за Коболєва: за ексголову «Нафтогазу» внесли заставу
Вчора, 23:38
Український флот поповниться кораблями Alkmaar
Вчора, 23:02
Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Вчора, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Вчора, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Вчора, 07:16

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту