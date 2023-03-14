Зіткнення винищувача та безпілотника над Чорним морем. США викликає російського посла

Це перший випадок з початку повномасштабної війни, коли російські та американські військові літаки вступили в прямий контакт

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викликають російського посла через те, що російський винищувач зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

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Видання Reuters зазначає, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поінформував про інцидент союзників по НАТО.

За даними CNN, це перший випадок, коли російські та американські військові літаки вступили в прямий контакт після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що російські літаки нерідко перехоплюють літаки США над Чорним морем, і що останніми тижнями були й інші перехоплення. Але, за його словами, останній інцидент є «унікальним у тому, наскільки небезпечними, непрофесійними та безрозсудними» були дії росії.

Нагадаємо, безпілотник Reaper і два реактивні літаки СУ-27 Flanker діяли над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських реактивних літаків навмисно пролетів перед безпілотним літальним апаратом і скинув пальне перед ним. Один із реактивних літаків пошкодив пропелер Reaper, який встановлено в задній частині дрона. Пошкодження гвинта змусило США збити Reaper у міжнародних водах Чорного моря.