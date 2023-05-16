Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»

Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м

Спецпідрозділ ГУР отримав від групи Метінвест п’ять тепловізійних прицілів в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

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Тепловізійний приціл – це оптоелектронний пристрій, сумісний з різними видами вогнепальної зброї. Оскільки він фіксує теплове випромінювання, його можна використовувати вночі та при будь-якій погоді.

Метінвест закупив приціли LW75MG виробництва Компанії «Brolis Semiconductors» (Литва), наразі це найчуттєвіша прицільна системою на ринку оптичних систем, тобто дозволяє проводити операції на довгі дистанції. Маючи функцію відображення множинних прицільних сіток, а також аналоговий відео-вихід, даний тепловізійний приціл є унікальним виробом, бо дозволяє виконувати бойові завдання, прораховуючи різні кути зору. Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м. А функція запису дозволяє переглядати процес роботи пізніше для аналізу та планування наступних завдань. Ця система має визнання в Європі та у країнах НАТО та на даний момент використовується у збройних силах багатьох європейських країн.

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Загальна вартість тепловізійних прицілів, які отримав спецпідрозділ ГУР, становить близько 2 млн грн.

Нагадаємо, що «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує мілітарну ініціативу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо. Допомогу для військових, зокрема, виробляють підприємства групи Метінвест: це понад 150 тис. бронежилетів з вланої бронесталі, 190 сталевих укриттів для бійців та ін. Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, – понад 5 млрд грн.