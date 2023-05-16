Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»
Загальна вартість тепловізійних прицілів, які отримав спецпідрозділ ГУР, становить близько 2 млн грн
фото: Сталевий фронт

Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м

Спецпідрозділ ГУР отримав від групи Метінвест п’ять тепловізійних прицілів в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

Тепловізійний приціл – це оптоелектронний пристрій, сумісний з різними видами вогнепальної зброї. Оскільки він фіксує теплове випромінювання, його можна використовувати вночі та при будь-якій погоді. 

Метінвест закупив приціли LW75MG виробництва Компанії «Brolis Semiconductors» (Литва), наразі це найчуттєвіша прицільна системою на ринку оптичних систем, тобто дозволяє проводити операції на довгі дистанції. Маючи функцію відображення множинних прицільних сіток, а також аналоговий відео-вихід, даний тепловізійний приціл є унікальним виробом, бо дозволяє виконувати бойові завдання, прораховуючи різні кути зору. Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м. А функція запису дозволяє переглядати процес роботи пізніше для аналізу та планування наступних завдань. Ця система має визнання в Європі та у країнах НАТО та на даний момент використовується у збройних силах багатьох європейських країн. 

Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту» фото 1

Загальна вартість тепловізійних прицілів, які отримав спецпідрозділ ГУР, становить близько 2 млн грн. 

Нагадаємо, що «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує мілітарну ініціативу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо. Допомогу для військових, зокрема, виробляють підприємства групи Метінвест: це понад 150 тис. бронежилетів з вланої бронесталі, 190 сталевих укриттів для бійців та ін. Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, – понад 5 млрд грн.

Теги: допомога ЗСУ фронт Рінат Ахметов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»
Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)
100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)
Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів
Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів
$3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван
$3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
У Києві чути вибухи
18K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
6718
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6309
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
5329
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту