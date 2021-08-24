Шляховики в окупованому Криму зробили чотири помилки у слові «діти» (фото)
Міські служби Севастополя винуватцем чотирьох помилок у попереджуючому слові на дорозі назвали людський фактор і нічний час
В окупованому Криму у Севастополі шляховики зробили чотири помилки у слові «діти», наносячи розмітку на дорогу. У результаті на дорозі поряд з намальованим знаком «Дети» з'явилося дивне попередження – «тиде». Про це повідомляють російські ЗМІ.
У пресслужбі департаменту транспорту Севастополя, як повідомляють «РИА Новости», стверджують, що стільки помилок у слові з чотирьох букв – це людський фактор.
Мовляв, працівники шляховоъ служби робили розмітку пізно вночі і переплутали трафарети.
На цю мить напис вже зафарбували.