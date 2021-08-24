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    Шляховики в окупованому Криму зробили чотири помилки у слові «діти» (фото)

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    У Севастополі дорожні працівники заплуталися з написанням слова &laquo;діти&raquo; - Шляховики в окупованому Криму зробили чотири помилки у слові «діти» (фото)
    У Севастополі дорожні працівники заплуталися з написанням слова «діти»
    Фото: twitter.com/rianru

    Міські служби Севастополя винуватцем чотирьох помилок у попереджуючому слові на дорозі назвали людський фактор і нічний час

    В окупованому Криму у Севастополі шляховики зробили чотири помилки у слові «діти», наносячи розмітку на дорогу. У результаті на дорозі поряд з намальованим знаком «Дети» з'явилося дивне попередження – «тиде». Про це повідомляють російські ЗМІ.

    У пресслужбі департаменту транспорту Севастополя, як повідомляють «РИА Новости», стверджують, що стільки помилок у слові з чотирьох букв – це людський фактор.

    Мовляв, працівники шляховоъ служби робили розмітку пізно вночі і переплутали трафарети.

    На цю мить напис вже зафарбували.

    Теги: діти дети час
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    Шляховики в окупованому Криму зробили чотири помилки у слові «діти» (фото)