Синоптики прогнозують дощ зі снігом і заморозки на Вербну неділю

У Центральних областях 24 квітня заморозки в повітрі до -1, а 25-27 квітня до -5

У Києві 24-27 квітня сильні заморозки, до -5 в повітрі.

У вихідні та на початку наступного тижня Україна буде в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14 в Одесі, мінімальну -3 в Буковелі.

В Україні буде переважно хмарно, з рідкісними проясненнями, протягом 24-26 квітня дощі пройдуть на більшій частині території України, але опади будуть різної тривалості та інтенсивності, у високогір'ї Карпат очікується сніг. Очікується і посилення вітру до 8 м / сек і заморозки на грунті та в повітрі до -5 градусів.

На сході країни вихідні і початок тижня теж очікується похолодання. 25-27 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5. Дощі прогнозуються в понеділок в Харківській області, але з вівторка на всій території східного регіону буде йти дощ. У суботу очікується посилення вітру до 8 м / сек. Температура повітря у вихідні + 2 ... + 14, у Харківській області буде холодніше + 2 ... + 11.

Захід України теж постраждає від холодного фронту, в Хмельницькій області в понеділок можливий навіть дощ зі снігом. У вихідні та в кінці тижня будуть сильні заморозки в повітрі, до -5. Денна температура повітря у вихідні і на початку тижня в середньому + 7 ... + 10, вночі від 0 до 6 градусів тепла. Особливо холодно буде вранці, по відчуттях + 2 ... + 5.

На початку тижня на заході країни пройдуть дощі, швидкість вітру до 5 м / сек, атмосферний тиск знижений.

У Закарпатті 24-27 квітня заморозки в повітрі до -5. У вихідні та на початку тижня температура повітря +6 ... + 12, мінлива хмарність, у неділю та понеділок місцями дощі.

У високогір'ї Карпат нічна температура до -3, вдень + 4 ... + 5. 24-26 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5. У вихідні та в понеділок пройде сніг.

У південному регіоні країни опади найбільш вірогідні з 27 квітня. Заморозки в повітрі до -1 обіцяють 25-27 квітня. Температура повітря у вихідні і на початку тижня до +14 вдень. У вербну неділю мінлива хмарність, вдень + 8 ... + 14, вітер західних напрямків до 3 м / сек.

У Центральних областях 24 квітня заморозки в повітрі до -1, а 25-27 квітня до -5. Циклон поки не видихається, значне погіршення погоди очікується до понеділка: дощі, температура + 3 ... + 8. У вихідні атмосферний тиск буде низьким, температура вдень +5 ... + 9, в суботу сильний північно-західний вітер з поривами до 7 м / сек.

У північних областях України 24-27 квітня заморозки в повітрі до -5. У вихідні та на початку тижня пройдуть дощі, місцями сильні, пориви вітру під час дощу до 7,7 м / сек. Температура повітря вночі 0 ... + 4, вдень до +9.